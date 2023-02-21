Президент "Барселоны" высказался о судейском скандале вокруг клуба

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта поделился мнением о судейском скандале вокруг клуба.

“В ближайшее время мы проведем пресс-конференцию, на которой обнародуем имеющуюся информацию. Сейчас мы проводим внутреннее расследования. Мы хотим объяснить свою позицию. Я сделаю несколько заявлений. Расследование проводит внешний юрист. На данный момент мы не получали от полиции и прокуратуры никакой информацию о том, что они ведут расследование нашей деятельности”, - проиводит слова Лапорты Relevo.

Ранее сообщалось, что “Барселона” на протяжении нескольких лет платила вице-президенту испанского судейского комитета. Клуб утверждает, что это была плата за консультационные услуги.

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