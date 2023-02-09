Президент "Барселоны" высказался о будущем Дембеле

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта заявил, что клуб планирует продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле.

“Усман счастлив в ”Барселоне", а мы довольны им. Мы любим этого футболиста. Его контракт действует до лета 2024 года, и мы хотим, чтобы он остался", - приводит слова Лапорты Get French Football News.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Президент "Барселоны" отреагировал на слова брата Месси.