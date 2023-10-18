Президент Барселоны стал фигурантом дела о подкупе Негрейры

Действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта теперь официально является фигурантом дела по факту подкупа вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры.

Как сообщает издание AS, в ближайшее время он получит статус обвиняемого по громкому делу.

Источник отмечает, что статус обвиняемого будет распространяться не только на Жоана Лапорту, но и на всех лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Речь идет о футбольных функционерах, которые пребывали в структуре клуба во время скандала. Издание пишет, что все они “были интегрированы в организационную структуру клуба и несли эффективную ответственность за принятие решений”.

Напомним, что недавно каталонская команда выступила с официальным заявлением по делу Негрейры. В клубе отрицают все обвинения и заявили, что во главе со своим президентом продолжат защищать законные интересы организации через юристов.