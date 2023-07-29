Президент «Барселоны» рассказал о разговоре с отцом Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сомневается в том, что аргентинский нападающий Лионель Месси будет блистать в своей новой команде «Интер Майами».

По словам Лапорты, вряд ли бывший лидер и капитан его команды будет подвергаться серьезному давлению в США.

Также он вспомнил о том, как проходили переговоры с отцом Месси еще перед тем, как футболист выбрал новый клуб.

«Месси был очень близко к возвращению, но мы понимаем, почему он выбрал «Интер Майами». Его отец объяснил нам все, и я благодарен ему. В Париже Лео находился под большим давлением, и я думаю, что он хотел избежать такой же ситуации в «Барселоне», поэтому принял решение уйти», - сказал он.

Напомним, что 36-летний капитан сборной Аргентины уже провел два матча з свою новую команду, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.

Ранее Лионель выступал за «Барселону» до 2021 года, после чего перебрался в «ПСЖ». Летом этого года он покинул французский клуб на правах свободного агента.