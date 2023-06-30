Президент “Барселоны” подтвердил трансфер "турецкого Месси"

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта подтвердил, что его клуб интересуется вингером “Фенербахче” Ардой Гюлером, которого уже прозвали “турецким Месси”.

По словам руководителя клуба, “Барса” надеется приобрести игрока в следующем году, так как в настоящее время финансовые правила Ла Лиги ограничивают их возможности в проведении трансферов.

“Мы активно работаем этой сделкой, и новый директор клуба Рональд Куман также высказывает свою заинтересованность по этому поводу”, - сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне Гюлер провел 35 матчей и забил шесть голов.