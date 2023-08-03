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Президент "Барселоны" озвучил главную задачу на сезон

Новости футбола Сегодня, 06:00
Президент "Барселоны" озвучил главную задачу на сезон Фото: ФК Барселона

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, какие задачи стоят перед командой в новом сезоне.

По словам руководителя испанского гранда, основной целью для команды остается победа в национальном первенстве.

"В прошлом сезоне нашим главным приоритетом была лига Испании, и в новом сезоне мы также видим ее как главную цель. Однако мы хотели бы показать лучшие результаты в Лиге чемпионов и быть претендентами на победу в этом турнире. Все же испанская лига остается нашим основным приоритетом", - приводит слова Лапорты CNN.

В прошлом сезоне "Барселона" без особых проблем выиграла чемпионат Испании, завоевав лидерство уже с первых туров.

В то же время “Барса” полностью провалилась в Лиге чемпионов, где не смогла преодолеть групповой этап. В своей группе каталонцы заняли третье место, пробившись в Лигу Европы. Но и в этом турнире команда выбыла на первой же стадии плей-офф.

Новый сезон чемпионата Испании начнется 11 августа. В дебютном туре национального первенства чемпион страны сыграет с “Хетафе” 13 августа.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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