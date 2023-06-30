Президент "Барселоны" оценил подписание Гюндогана

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, как оценивает подписание полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

По словам Лапорты, футболист решил отказаться от денег “Манчестер Сити” и выбрал престижный клуб.

“Хави внушил ему уверенность, мы получили опытного игрока. Гюндоган всегда мечтал выступать за крупный клуб. Мы подписали победителя Лиги чемпионов с огромным опытом”, - сказал он.

В прошлом сезоне Гюндоган сыграл 51 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив 11 голов и сделав шесть результативных передач..