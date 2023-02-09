Президент "Барселоны" отреагировал на слова брата Месси

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта поделился мнением о словах Матиаса Месси, брата нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси. Ранее Матиас заявил, что если его брат вернется в каталонский клуб, то выбросит из него Лапорту.

“Очевидно, что Месси - это достояние ”Барселоны". Мы очень гордимся тем, что он играл здесь. Но не заставляйте меня говорить о нем, так как он принадлежит ПСЖ, а я предпочитаю не обслуждать игроков других клубов. Слова его брата не важны, к тому же, он уже извинился. Мы все понимаем. Очень жаль, что все закончилось именно так, но я бы не стал уделять много внимания его словам", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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