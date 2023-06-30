Президент "Барселоны" назвал неприкасаемых игроков

Президент “Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, каких игроков каталонский клуб не продаст ни при каких обстоятельствах.

“В прошлом году нам предлагали 100 миллионов евро за де Йонга, но мы отказались. Мы не продаем ключевых футболистов. Также у нас были предложения по трансферам Араухо, Кристенсена, Педри и Фати, но они неприкасаемые”, - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что каталонский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Долг клуба превышает один миллиард евро.