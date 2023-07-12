Президент “Барселоны” назвал число игроков, которых купит клуб летом

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта рассказал о том, как планирует клуб работать на летнем трансферном окне.

В частности, он рассказал, сколько игроков и на какие позиции хочет подписать команда.

“По пожеланию Хави, нам нужно заключить контракты с тремя игроками: двумя центральными полузащитниками и одним правым защитником. Я не думаю, что нам придется выложить большую сумму на эти трансферы”, - сказал он.

Президент клуба отметил, что уже сейчас у “Барселоны” есть несколько возможностей и несколько вариантов.

"Хави подчеркнул, что он доволен текущим составом и готов с ним к конкуренции в чемпионате и на европейской арене. Но мы всегда стремимся достичь максимальных результатов и превзойти успехи прошлого сезона", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

При этом имен вероятных новичков Лапорта называть не стал.

Ранее СМИ писали, что в планах “Барсы” расстаться с восьмерыми игроками в летнее трансферное окно. О том, кто именно должен начать искать поиски нового клуба - не сообщалось.