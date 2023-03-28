Президент "Барселоны" готовится дать объяснения по поводу дела Негрейры

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта готовится дать объяснения по поводу дела Негрейры.

По информации из Diario Sport, он написал письмо, в котором он обозначит стратегию, которой будет придерживаться руководство клуба в связи со скандалом вокруг выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре и делом, которое расследует прокуратура.

Кроме того, Лапорта направит еще одно письмо спонсорам и инвесторам, чтобы подчеркнуть невиновность "Барселоны".

Он также намерен написать УЕФА, Ла Лиге и Королевской испанской футбольной федерации.

Президент проведет пресс-конференцию 12 апреля, чтобы обсудить этот вопрос.