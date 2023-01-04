Президент “Аль-Насра” высказался о затратах на Роналду

Президент “Аль-Насра” Мусалли Аль-Муаммар поделился эмоциями от подписания форварда Криштиану Роналду.

Представитель арабского клуба признал, что финансовая составляющая этого трансфера выходит за футбольные рамки.

“Соглашение коммерчески выгодно для клуба, мы рассчитываем получить прибыль. В следующие несколько дней вы узнаете ещё много нового”, - сказал он.

Ожидается, что в Саудовской Аравии Роналду будет зарабатывать 200 млн евро в год.