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Президент “Аль-Насра” развеял мифы вокруг подписания Роналду

Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Президент “Аль-Насра” Аль-Муаммар ответил на некоторые слухи, связанные с подписанием португальца Криштиану Роналду.

В частности, он не подтвердил информацию о том, что клуб готов платить футболисту 200 млн евро в год.

Также он опроверг слух о том, что после завершения действия контракта Роналду послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

"Это все ложь. Почти все статьи в медиа – это ложь», – сказал Аль-Муаммар.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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