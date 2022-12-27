Президент “Аль-Насра” развеял мифы вокруг подписания Роналду

Президент “Аль-Насра” Аль-Муаммар ответил на некоторые слухи, связанные с подписанием португальца Криштиану Роналду.

В частности, он не подтвердил информацию о том, что клуб готов платить футболисту 200 млн евро в год.

Также он опроверг слух о том, что после завершения действия контракта Роналду послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

"Это все ложь. Почти все статьи в медиа – это ложь», – сказал Аль-Муаммар.