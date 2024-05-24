Претендент на должность тренера Брайтона и Челси выразил желание работать в другом клубе АПЛ

Главный тренер Ипсвича Киран МакКенна в последнее время связан с работой на аналогичной должности в Брайтоне и Челси, но сам специалист предпочёл бы другое место своего трудоустройства.

Ранее мы сообщали, что в услугах 38-летнего специалиста заинтересован Манчестер Юнайтед, и как подчеркивает ESPN, самого МакКенну возможность возвращения на «Олд Траффорд» повергает в восторг и именно манкунианский клуб будет первым вариантом, который он будет рассматривать.

Тренер подходит под тот профиль, который ищет Манчестер Юнайтед на случай отставки нынешнего наставника Эрика тен Хага: молодой, прогрессивный тренер. Ранее босс «красных дьяволов» сэр Джим Рэтклифф отказался предоставить гарантии того, что тен Хаг продолжит свою работу, даже несмотря на победу в Кубке Англии.

Напомним, что Маккена работал в Манчестер Юнайтед с 2018 по 2021 год, быв ассистентом Жозе Моуриньо и Оле Гуннара Сульшера, а работу в Ипсвич Тауне принял в декабре 2021 года.