Премьер-лига ищет новых арбитров VAR. Опыт не требуется

Премьер-лига надеется привлечь больше арбитров VAR и разослала объявление о работе, пытаясь набрать больше сотрудников. В этом сезоне система VAR оказалась под пристальным вниманием после серии спорных решений, которые разозлили тренеров, игроков и болельщиков.TheSunутверждает, что реклама была распространена среди высших должностных лиц АПЛ, но никакой предыдущий опыт работы с VAR не требуется.

В объявлении говорится, что эта должность требует, чтобы кандидаты были в состоянии «обеспечивать четкое общение в условиях давления», и хочет, чтобы люди были «способны проанализировать свои действия». Успешные кандидаты также должны будут обладать «способностью концентрироваться и обладать отличными коммуникативными навыками» и «определять, когда необходимо вмешаться VAR».

Видимо, этот шаг был сделан после того, как тренер Арсенала Микель Артета назвал VAR «смущающим» после того, как его команда проиграла со счетом 0:1 Ньюкаслу благодаря скандальному голу Энтони Гордона. Впоследствии «канониры» поддержали своего тренера, выпустив заявление в защиту его комментариев. Затем Челси и Тоттенхэм разыграли драматичную игру, которая была омрачена использованием VAR. К победе «синих» со счетом 4:1привели отмены пяти голов и две красные карточки.