Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура
Новости футбола Сегодня, 10:54
Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура
В этот уикенд пройдет последний тур перед международным перерывом на матчи национальных команд в отборе на Евро-2024. Нас ждут несколько интересных противостояний: в субботу Манчестер Юнайтед - Брентфорд, в воскресенье Брайтон - Ливерпуль, а также главный матч тура - Арсенал - Манчестер Сити. Кроме того, в субботу Тоттенхэм и Челси проведут выездные матчи против Лутона и Бернли соответственно.
Время - CET
АПЛ 8-й тур
06.10
- 13:30 "Лутон" - "Тоттенхем"
- 16:00 "Бернли" - "Челси"
- 16:00 "Эвертон" - "Борнмут"
- 16:00 "Фулхем" - "Шеффилд Юнайтед"
- 16:00 "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"
- 18:30 "Кристал Пэлас" - "Ноттингем"
07.10
- 15:00 "Брайтон" - "Ливерпуль"
- 15:00 "Вест Хэм" - "Ньюкасл"
- 15:00 "Вулверхэмптон" - "Астон Вилла"
- 17:30 "Арсенал" - "Манчестер Сити"
АПЛ. Турнирная таблица
АПЛ 9-й тур
21.11
- 12:30 Ливерпуль — Эвертон
- 12:30 АФК Борнмут — Вулвз
- 12:30 Брентфорд — Бернли
- 12:30 «Манчестер Сити» — «Брайтон»
- 12:30 Ньюкасл – Кристал Пэлас
- 12:30 «Ноттм Форест» — «Лутон»
- 17:30 Челси — Арсенал
- 20:00 Шефф Юнайтед — Манчестер Юнайтед
22.11
- 14:00 Шефф Юнайтед — Манчестер Юнайтед
- 16:30 Астон Вилла — Вест Хэм
23.11
- 20:00 «Шпоры» — «Фулхэм»
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