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Главная Новости Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура

Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура

Новости футбола Сегодня, 10:54
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура

В этот уикенд пройдет последний тур перед международным перерывом на матчи национальных команд в отборе на Евро-2024. Нас ждут несколько интересных противостояний: в субботу Манчестер Юнайтед - Брентфорд, в воскресенье Брайтон - Ливерпуль, а также главный матч тура - Арсенал - Манчестер Сити. Кроме того, в субботу Тоттенхэм и Челси проведут выездные матчи против Лутона и Бернли соответственно.

Время - CET

АПЛ 8-й тур

06.10

  • 13:30 "Лутон" - "Тоттенхем"
  • 16:00 "Бернли" - "Челси"
  • 16:00 "Эвертон" - "Борнмут"
  • 16:00 "Фулхем" - "Шеффилд Юнайтед"
  • 16:00 "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"
  • 18:30 "Кристал Пэлас" - "Ноттингем"

07.10

  • 15:00 "Брайтон" - "Ливерпуль"
  • 15:00 "Вест Хэм" - "Ньюкасл"
  • 15:00 "Вулверхэмптон" - "Астон Вилла"
  • 17:30 "Арсенал" - "Манчестер Сити"

АПЛ. Турнирная таблица

Standings provided by Sofascore

АПЛ 9-й тур

21.11

  • 12:30 Ливерпуль — Эвертон
  • 12:30 АФК Борнмут — Вулвз
  • 12:30 Брентфорд — Бернли
  • 12:30 «Манчестер Сити» — «Брайтон»
  • 12:30 Ньюкасл – Кристал Пэлас
  • 12:30 «Ноттм Форест» — «Лутон»
  • 17:30 Челси — Арсенал
  • 20:00 Шефф Юнайтед — Манчестер Юнайтед

22.11

  • 14:00 Шефф Юнайтед — Манчестер Юнайтед
  • 16:30 Астон Вилла — Вест Хэм

23.11

  • 20:00 «Шпоры» — «Фулхэм»
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