Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура

В этот уикенд пройдет последний тур перед международным перерывом на матчи национальных команд в отборе на Евро-2024. Нас ждут несколько интересных противостояний: в субботу Манчестер Юнайтед - Брентфорд, в воскресенье Брайтон - Ливерпуль, а также главный матч тура - Арсенал - Манчестер Сити. Кроме того, в субботу Тоттенхэм и Челси проведут выездные матчи против Лутона и Бернли соответственно.

Время - CET

АПЛ 8-й тур

06.10

13:30 "Лутон" - "Тоттенхем"

16:00 "Бернли" - "Челси"

16:00 "Эвертон" - "Борнмут"

16:00 "Фулхем" - "Шеффилд Юнайтед"

16:00 "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"

18:30 "Кристал Пэлас" - "Ноттингем"

07.10

15:00 "Брайтон" - "Ливерпуль"

15:00 "Вест Хэм" - "Ньюкасл"

15:00 "Вулверхэмптон" - "Астон Вилла"

17:30 "Арсенал" - "Манчестер Сити"

АПЛ. Турнирная таблица

Standings provided by Sofascore

АПЛ 9-й тур

21.11

12:30 Ливерпуль — Эвертон

12:30 АФК Борнмут — Вулвз

12:30 Брентфорд — Бернли

12:30 «Манчестер Сити» — «Брайтон»

12:30 Ньюкасл – Кристал Пэлас

12:30 «Ноттм Форест» — «Лутон»

17:30 Челси — Арсенал

20:00 Шефф Юнайтед — Манчестер Юнайтед

22.11

14:00 Шефф Юнайтед — Манчестер Юнайтед

16:30 Астон Вилла — Вест Хэм

23.11