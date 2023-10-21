Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура

Английская Премьер-лига возвращается после двухнедельной международной паузы. Девятый тур порадует нас большим количеством интереснх матчей: в субботу Ливерпуль – Эвертон, Манчестер Сити – Брайтон и Челси – Арсенал, Шеффилд и Манчестер Юнайтеды, в воскресенье нас ждет матч Астон Вилла — Вест Хэм, а закроет этот тур матч Тоттенхэма и Фулхэма.

Время – CET

АПЛ 9-й тур

21.10

12:30 Ливерпуль — Эвертон

16:00 Борнмут — Вулвз

16:00 Брентфорд — Бернли

16:00 Манчестер Сити — Брайтон

16:00 Ньюкасл – Кристал Пэлас

16:00 Ноттингем Форест — Лутон Таун

18:30 Челси — Арсенал

21:00 Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед

22.10

17:30 Астон Вилла — Вест Хэм

23.10

21:00 Тоттенхэм — Фулхэм

АПЛ. Турнирная таблица

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АПЛ 10-й тур

27.10

21:00 Кристал Пэлас – Тоттенхэм

28.10

13:30 Челси – Брентфорд

16:00 Арсенал - Шеффилд Юнайтед

16:00 Борнмут – Бернли

18:30 Вулвз – Ньюкасл

29.10