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Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура

Новости футбола Сегодня, 05:12
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура Фото AFP/Ben Stansall

Английская Премьер-лига возвращается после двухнедельной международной паузы. Девятый тур порадует нас большим количеством интереснх матчей: в субботу Ливерпуль – Эвертон, Манчестер Сити – Брайтон и Челси – Арсенал, Шеффилд и Манчестер Юнайтеды, в воскресенье нас ждет матч Астон Вилла — Вест Хэм, а закроет этот тур матч Тоттенхэма и Фулхэма.

Время – CET

АПЛ 9-й тур

21.10

  • 12:30 Ливерпуль — Эвертон
  • 16:00 Борнмут — Вулвз
  • 16:00 Брентфорд — Бернли
  • 16:00 Манчестер Сити — Брайтон
  • 16:00 Ньюкасл – Кристал Пэлас
  • 16:00 Ноттингем Форест — Лутон Таун
  • 18:30 Челси — Арсенал
  • 21:00 Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед

22.10

  • 17:30 Астон Вилла — Вест Хэм

23.10

  • 21:00 Тоттенхэм — Фулхэм

АПЛ. Турнирная таблица

Standings provided by Sofascore

АПЛ 10-й тур

27.10

  • 21:00 Кристал Пэлас – Тоттенхэм

28.10

  • 13:30 Челси – Брентфорд
  • 16:00 Арсенал - Шеффилд Юнайтед
  • 16:00 Борнмут – Бернли
  • 18:30 Вулвз – Ньюкасл

29.10

  • 14:00 Вест Хэм – Эвертон
  • 15:00 Брайтон – Фулхэм
  • 15:00 Астон Вилла – Лутон Таун
  • 15:00 Ливерпуль – Ноттингем Форест
  • 16:30 Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
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