Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура
Новости футбола Сегодня, 05:12
Фото AFP/Ben Stansall
Английская Премьер-лига возвращается после двухнедельной международной паузы. Девятый тур порадует нас большим количеством интереснх матчей: в субботу Ливерпуль – Эвертон, Манчестер Сити – Брайтон и Челси – Арсенал, Шеффилд и Манчестер Юнайтеды, в воскресенье нас ждет матч Астон Вилла — Вест Хэм, а закроет этот тур матч Тоттенхэма и Фулхэма.
Время – CET
АПЛ 9-й тур
21.10
- 12:30 Ливерпуль — Эвертон
- 16:00 Борнмут — Вулвз
- 16:00 Брентфорд — Бернли
- 16:00 Манчестер Сити — Брайтон
- 16:00 Ньюкасл – Кристал Пэлас
- 16:00 Ноттингем Форест — Лутон Таун
- 18:30 Челси — Арсенал
- 21:00 Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед
22.10
- 17:30 Астон Вилла — Вест Хэм
23.10
- 21:00 Тоттенхэм — Фулхэм
АПЛ. Турнирная таблица
АПЛ 10-й тур
27.10
- 21:00 Кристал Пэлас – Тоттенхэм
28.10
- 13:30 Челси – Брентфорд
- 16:00 Арсенал - Шеффилд Юнайтед
- 16:00 Борнмут – Бернли
- 18:30 Вулвз – Ньюкасл
29.10
- 14:00 Вест Хэм – Эвертон
- 15:00 Брайтон – Фулхэм
- 15:00 Астон Вилла – Лутон Таун
- 15:00 Ливерпуль – Ноттингем Форест
- 16:30 Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
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