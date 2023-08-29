Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола может возглавить сборную Англии, пишет журналист Бар Каналетес.

Представители сборной Англии проводят консультации с испанским специалистом по возможному сотрудничеству. Нынешний тренер “Трех Львов” Гарет Саутгейт может покинуть команду после Чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии. В 2012 году Футбольная ассоциация Англии хотела видеть Гвардиолу тренером сборной, теперь переговоры снова возобновились.

В теории Пеп Гвардиола может возглавить Англию в 2025 году, после завершения контракта с Манчестер Сити. Таким образом, у тренера будет год на подготовку к Чемпионату Мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Также, не исключают тот момент, что испанский специалист покинет Ман Сити уже в 2024 году, выиграв все возможные трофеи с этим коллективом. Отмечают, что все это на стадии идеи. Гвардиола внес большой вклад в развитие английского футбола, поэтому такой вариант вполне возможен.

Напомним, что Гвардиолу связывали с работой в сборной Бразилии. Сначала в 2014 году, после домашнего Чемпионата Мира, а также в 2022 году, после ухода Тите. Однако, с большой вероятностью, нынешний наставники Реала Карло Анчелоти станет тренером Бразилии по завершению этого сезона.