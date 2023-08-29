EN EN NG NG
Главная Новости Гвардиола может возглавить сборную Англии

Гвардиола может возглавить сборную Англии

Новости футбола Сегодня, 05:31
Гвардиола может возглавить сборную Англии Гвардиола может возглавить сборную Англии

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола может возглавить сборную Англии, пишет журналист Бар Каналетес.

Представители сборной Англии проводят консультации с испанским специалистом по возможному сотрудничеству. Нынешний тренер “Трех Львов” Гарет Саутгейт может покинуть команду после Чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии. В 2012 году Футбольная ассоциация Англии хотела видеть Гвардиолу тренером сборной, теперь переговоры снова возобновились.

В теории Пеп Гвардиола может возглавить Англию в 2025 году, после завершения контракта с Манчестер Сити. Таким образом, у тренера будет год на подготовку к Чемпионату Мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Также, не исключают тот момент, что испанский специалист покинет Ман Сити уже в 2024 году, выиграв все возможные трофеи с этим коллективом. Отмечают, что все это на стадии идеи. Гвардиола внес большой вклад в развитие английского футбола, поэтому такой вариант вполне возможен.

Напомним, что Гвардиолу связывали с работой в сборной Бразилии. Сначала в 2014 году, после домашнего Чемпионата Мира, а также в 2022 году, после ухода Тите. Однако, с большой вероятностью, нынешний наставники Реала Карло Анчелоти станет тренером Бразилии по завершению этого сезона.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Англия Премьер-лига Англия
Популярные новости
Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида Новости футбола Вчера, 17:46 Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида
Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А Новости футбола Вчера, 16:43 Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А
Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии Новости футбола Вчера, 05:00 Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии
Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом Новости футбола 27 авг 2023, 15:29 Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом
Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом Новости футбола 27 авг 2023, 15:23 Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом
Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола 27 авг 2023, 11:05 Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:31 Гвардиола может возглавить сборную Англии Новости футбола Сегодня, 04:00 Бывшая звезда Челси и Реала завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 03:00 Кейн рассказал, кто повлиял на его решение перейти в Баварию Новости футбола Сегодня, 01:56 Манчестер Юнайтед сделал предложение по трансферу опытного защитника Барселоны Новости футбола Сегодня, 01:35 Милан сделает последнее предложение по трансферу опытного нападающего Порту Новости футбола Сегодня, 01:20 Челси хочет купить звездного нападающего Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 00:50 Рома Моуринью договорилась о переходе звезды Челси Новости футбола Сегодня, 00:00 Лидер обороны Ливерпуля может быть дисквалифицирован на четыре матча Новости футбола Вчера, 17:46 Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида Новости футбола Вчера, 16:43 Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Рейнджерс Глазго 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года