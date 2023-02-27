Представители "Реала" проигнорируют церемонию вручение награды The Best

Представители мадридского “Реала” не поедут в Париж на церемонию награждения победителей наград The Best.

Это связано с тем, что в список номинантов не включили вингера команды Винисиуса.

Таким образом, на церемонию не поедут форвард “Реала” Карим Бензема, который претендует на приз лучшему игроку года, и голкипер Тибо Куртуа, претендующий на награду лучшему вратарю.

Также мероприятие пропустит и наставник испанского клуба Карло Анчелотти, которого могут признать лучшим в мире по итогам года.

Церемония пройдет сегодня и начнется в 22:00.