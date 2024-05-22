Представители Барселоны в Лондоне провели встречу фаворитом на замену Хави

Руководство Барселоны определилось с оптимальной кандидатурой тренера на замену Хави, который разозлил Жоана Лапорту своими словами на пресс-конференции и будет отправлен с отставку.

Как сообщает Тони Хуанмарти, сегодня спортивный директор Барселоны Деку и футбольный координаор клуба Боян Кркич полетели в Лондон для встречи с немецким тренером Ханси Фликом. Также на встрече будет присутствовать агент Флика Пини Захави.

Ожидается, что если Барселона не договорится с Фликом, то Хави заменит главный тренер Барселоны В Рафаэль Маркес.

Назначение Флика является личным желанием президента Барселоны Жоана Лапорты. Сам Флик мечтает тренировать Барселону и ради нее отказался от возвращения в Баварию.

Флик находится без работы c сентября прошлого года, когда он был уволен из сборной Германии после череды неудачных результатов в товарищеских матчах.

Ранее Флик тренировал Баварию, с которой в сезоне-2019/20 выиграл требл.

За тур до финиша текущего сезона Барселона гарантировала себе второе место в Ла Лиге.