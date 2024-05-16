Представители АПЛ отреагировали на предложение одного из клубов отменить использование ВАР

Клубы английской Премьер-лиги отреагировали на предложение Вулверхэмптона отменить использование в чемпионате ВАР.

По информации Sky Sports, большинство клубов не поддержали инициативу “волков”.

Для принятия такого решения позитивно должны проголосовать минимум 14 из 20 клубов участников лиги. Голосование состоится 6 июня, но ожидается, что оно не наберет нужное количество голосов.

Клубы не желают отказываться от использования системы и вместо этого намерены улучшить ее функциональность. Со следующего сезона Премьер-лига внедрит полуавтоматическую систему обнаружения офсайда, что должно сократить количество спорных вопросов.

Напомним, Вулверхэмптон подал официальную резолюцию, чтобы инициировать голосование на общем собрании лиги, 6 июня, об отмене VAR с начала сезона 2024/25. Как отмечает клуб, это привело к многочисленным непреднамеренным негативным последствиям, которые разрушают отношения между болельщиками и футболом и подрывают ценность бренда Премьер-лиги.