Представитель "Реала" встретился с отцом звезды сборной Англии

Глава скаутской службы мадридского “Реала” Хуни Калафат встретился с отцом полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает Footmercato.

По сведегниям источника, встреча состоялась в лондонском отеле Chelsea Harbor. Калафат рассказал отцу футболиста о проекте королевского клуба, а также о том, как мадридцы планируют встроить англичанина в команду.

Ранее сообщалось, что “Боруссия” требует за Беллингема 150 миллионов евро. Интерес к игроку также провляют “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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