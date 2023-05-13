Правительство Саудовской Аравии возьмется за вопрос трансфера Месси

Правительство Саудовской Аравии может содействовать переходу нападающего ПСЖ Лионеля Месси в местный клуб “Аль-Хиляль”.

По данным источника, трансфер находится под контролем властей на государственном уровне.

Отмечается, что сам “Аль-Хиляль” пока не имеет официальных соглашений с аргентинским футболистом, но прилагает усилия для вступления в переговоры с его окружением.

Напомним, что также в услугах Месси заинтересована “Барселона”.

Ближайшим летом у аргентинца заканчивается контракт с парижским клубом.