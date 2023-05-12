Правительство Саудовской Аравии пытается организовать трансфер Месси
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
“Аль-Ахли” надеется заполучить нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, организовать трансфер аргентинца пытается правительство Саудовской Аравии. Контракт форварда с парижанами истекает ближайшим летом. Ранее сообщалось, что футболисту в Саудовской Аравии могут предложить порядка 500 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.
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