Пожалел 1200 евро на больную дочь: экс-вратарь "Барселоны" попал в скандал
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен
Бывший страж ворот “Барселоны” Яспер Силлессен оказался в центре скандала.
Как сообщает Marca, испанская тележурналистка Мария Моран обвинила своего бывшего партнера в том, что он не хотел заниматься их общей дочерью.
Речь идет об эпизоде, когда футболист бросил серьезно больного ребенка в больнице, потому что не хотел платить 1200 евро. Тогда за госпитализацию заплатил 90-летний дедушка журналистки.
Сейчас Моран хочет добиться справедливости в суде.
Напомним, что сейчас Силлессен выступает за нидерландский НЕК
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