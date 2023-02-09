Пожалел 1200 евро на больную дочь: экс-вратарь "Барселоны" попал в скандал

Бывший страж ворот “Барселоны” Яспер Силлессен оказался в центре скандала.

Как сообщает Marca, испанская тележурналистка Мария Моран обвинила своего бывшего партнера в том, что он не хотел заниматься их общей дочерью.

Речь идет об эпизоде, когда футболист бросил серьезно больного ребенка в больнице, потому что не хотел платить 1200 евро. Тогда за госпитализацию заплатил 90-летний дедушка журналистки.

Сейчас Моран хочет добиться справедливости в суде.

Напомним, что сейчас Силлессен выступает за нидерландский НЕК