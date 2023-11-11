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«Поздравляю Челси и Коула». Гвардиола высказался об экс-игроке Манчестер Сити

Новости футбола Сегодня, 06:12
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Поздравляю Челси и Коула». Гвардиола высказался об экс-игроке Манчестер Сити «Поздравляю Челси и Коула». Гвардиола высказался об экс-игроке Манчестер Сити

Стремление воспитанника Манчестер Сити Коула Палмера к стабильному игровому времени привело к его переходу в Челси за £42,5 млн. Несмотря на многообещающую предсезонную подготовку, когда он забил и в финалах Суперкубков Англии и Европы, возросшая конкуренция, особенно с приходом Джереми Доку, побудила Палмера искать новые возможности.

Палмер оправдал ожидания под руководством Маурисио Почеттино и забил пять голов в восьми матчах Премьер-лиги, что сделало его одним из самых ценных игроков команды. Воспитанник Манчестер Сити впервые встретится со своим бывшим клубом в эти выходные. На вопрос журналистов, обидно ли Гвардиоле, что юноша не играет на «Этихаде», он ответил довольно холодно.

«Поздравляю Челси и его».

Когда его попросили оценить его выступление за Челси, тренер добавил:

«Очень доволен. Причина в том, что он хотел игрового времени. У него оно есть, так что могу его поздравить. Он парень, который пришел из академии, и он добился успеха, поэтому и желаю ему всего наилучшего».

Гвардиоле также предстоит встретиться с Рахимом Стерлингом, бывшим игроком "горожан", который постепенно восстанавливает свои навыки и может похвастаться тремя голами в последних четырех матчах за "синих".

Гвардиола признал, что нападающий возвращается к своей «лучшей форме», и признал его важность для успеха Манчестер Сити в первые годы его карьеры, когда игрок сборной Англии вместе с командой выиграл четыре титула Премьер-лиги и Кубок Англии.

"Он играет очень хорошо, он вернулся в свою лучшую форму, судя по тому, что я видел в его выступлениях за последнее время.

Он создает невероятную опасность для соперников, подобную тому, что он делал здесь в течение многих лет. Он был большой частью нашего успеха, которого мы добились в первые годы вместе. Рахим действительно был очень важен».

Матч между Челси и Манчестер Сити пройдет завтра на «Стэмфорд Бридж». Начало матча назначено на 17:30 по среднеевропейскому времени.

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