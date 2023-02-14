Появилось видео драки между украинскими и российскими футболистами в турецком отеле

В соцсетях опубликовали видео драки между украинскими и российскими футболистами в турецком отеле.

Как сообщалось ранее, в потасовке приняли участие игроки украинского “Миная” и российского “Шинника”.

По данным СМИ, футболисты начали драку после словесных провокаций с обеих сторон.

В ходе потасовки повреждения получили несколько игроков “Шинника”.

По одной из версий, украинский футболист заступился за уборщицу, которой грубил российский игрок.