Появилось фото формы "Баварии" на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашней формы мюнхенской “Баварии” на следующий сезон.

Экипировка выполнена в белом цвете с красными рукавами и полосами по бокам. Изготовителем футболки является компания adidas.

“Бавария”, набрав в 28 турах 59 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. В Лиге чемпионов мюнхенцы в ответном матче ¼ финала сыграют с “Манчестер Сити” (первый матч - 0:3).

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