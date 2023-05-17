Появились подробности травмы Мхитаряна

У полузащитника миланского “Интера” Генриха Мхитаряна была диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра.

Повреждение армянин получил во время вчерашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против “Милана” (1:0).

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист не сможет принять участие в следующем матче “Интера” против “Наполи”, который запланирован на 21 мая.

Напомним, что “Интер” обыграл “Милан” с общим счетом 3:0 и вышел в финал Лиги чемпионов.