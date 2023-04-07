Появились подробности страшного диагноза у Берлускони

Лейкемия у президента “Монцы” Сильвио Берлускони не является тяжелой и не фатальной формы.

Как пишет Corriere, у бывшего итальянского премьера легкая форма болезни, поддающаяся лечению.

Несмотря на это, из-за возраста Берлускони пока сложно сделать точный прогноз о состоянии его здоровья.

Напомним, что “Монца” идет на 13 месте в турнирной таблице итальянского чемпионата.