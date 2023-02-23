Появились подробности ссоры Неймара с Кампушем

СМИ узнали детали конфликта форварда ПСЖ Неймара с футбольным советником клуба Луишем Кампушем.

После поражения команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с “Монако” (1:3) бразилец сказал функционеру, что он вообще не должен с ним говорить, так как не является его тренером.

По данным Get French Football News, представители клуба общались друг с другом на португальском языке.

В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 20 матчей, в которых записал в свой актив 13 голов и 11 результативных передач.