Появились подробности продажи "МЮ" катарскому шейху

Катарские инвесторы не готовы купить “Манчестер Юнайтед”, но только по цене, которая их устроит.

Как заявил шейх Джасим бин Хамад Аль Тани, он не собирается переплачивать.

Ранее СМИ писали, что шейх готов заплатить за английский клуб 4,5 млрд фунтов.

В то же время семья Глейзеров хочет выручить не менее 6 млрд.

По данным источника, шейх намерен купить 100 процентов акций, но только за сумму, которую он предлагает.