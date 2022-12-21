Появились подробности повреждения Ришарлисона

Форвард “Тоттенхэма” Ришарлисон в ближайшее время пройдет дополнительное обследование после травмы, которую он получил на ЧМ-2022 в Катаре.

Об этом рассказал наставник клуба Антонио Конте.

“В ближайшее время ему предстоит пройти МРТ. Детально о его состоянии мы узнаем через день или два. Тогда будем понимать, сколько ему потребуется на восстановление”, - сказал он.

Напомним, что игрок сборной Бразилии повредил подколенное сухожилие в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4).

За свой клуб в этом сезоне бразилец провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.