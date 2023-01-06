Появились подробности перехода защитника "Бенфики" в московский "Спартак"

Защитник “Бенфики” Томаш Тавареш все ближе к трансферу в московский “Спартак”.

Как пишет источник, португальцу в российском клубе готовы платить 1-1,2 млн евро за сезон.

Также в соглашении сторон будут прописаны различные финансовые бонусы за достижение целей.

В прошлом сезоне Тавареш играл в “Базеле” под руководством нынешнего наставника “Спартака” Гильермо Абаскаля.