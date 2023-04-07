Появились подробности переговоров Месси и Хави

Журналист Гильем Балаге рассказал о том, как проходят переговоры между главным тренером "Барселоны" Хави и нападающим ПСЖ Лионелем Месси.

По словам журналиста, бывшие партнеры по команде регулярно общаются на тему того, какую роль Месси получит в случае возвращения.

В частности, Хави говорит футболисту о планах использования его в качестве полузащитника перед опорным. Именно такую роль он играет на поле в составе сборной Аргентины.

Журналист отмечает, что такая идея по душе Месси.

Ранее стало известно, что Месси отказался от нового контракта с ПСЖ, но переговоры продолжаются.