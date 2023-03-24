Появились подробности назначения Тухеля в "Баварию"

Немецкий тренер Томас Тухель подпишет 2,5-летний контракт с “Баварией”, которая в пятницу объявит об отставке Юлиана Нагельсмана.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, до недавних пор Тухель вел переговоры с английским “Тоттенхэмом”, но проект “Баварии” его больше впечатлил.

Напомним, что после перерыва на ЧМ-2022 мюнхенская команда отстает от дортмундской “Боруссии” на девять очков в чемпионате.

Последним местом работы Тухеля был “Челси”, который он покинул в конце прошлого года.