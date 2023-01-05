Появились подробности конфликта Роналду с его агентом

Появились новые детали конфликта, который возник между португальцем Криштиану Роналду и его агентом Жорже Мендешем.

Как рассказал журналист Record Витор Пинту, агент говорил футболисту о том, что в его услугах интересуется лишь “Аль-Наср”, а европейские клубы не проявляют интерес.

“У Мендеша хватило смелости сказать правду, но Роналду ее не хотел воспринимать. Он решил, что для перехода в клуб из Саудовской Аравии ему не понадобятся услуги агента”, - рассказал журналист.

Напомним, что деталями трансфера Роналду в “Аль-Наср” занимался его персональный менеджер и друг Рикарду Регуфе.