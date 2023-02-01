Появились новые подробности срыва трансфера Зиеша в ПСЖ

Стало известно, по какой причине не состоялся переход Хакима Зиеша в из “Челси” в ПСЖ.

Как пишет L’Équipe, клубы договорились о переходе марокканца на правах аренды без обязательства выкупа.

Сделка не состоялась по причине того, что лондонский клуб трижды прислал неверные документы.

По этой причине руководство парижан в ярости, они не понимают, как можно так относиться к делу.