Появились новые доказательства фальсификации возраста таланта "Боруссии" Дортмунд
Новости футбола Сегодня, 12:22
Фото: инстаграм Юссуфа Мукоко/Автор неизвестен
Нападающий дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Юссуфа Мукоко, возможно, фальсифицировал свой настоящий возраст, сообщает Bunte.
По сведениям источника, окружной суд города Франкфурт-на-Майне вынес вердикт о законности публикации свидетельства о рождении футболиста. В документе указана, что он родился в 2000 году, а не в 2004-м. Таким образом, форварду может быть не 18, а 22 года.
В нынешнем сезоне Мукоко провел за “Боруссию” 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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