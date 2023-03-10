Появились новые доказательства фальсификации возраста таланта "Боруссии" Дортмунд

Нападающий дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Юссуфа Мукоко, возможно, фальсифицировал свой настоящий возраст, сообщает Bunte.

По сведениям источника, окружной суд города Франкфурт-на-Майне вынес вердикт о законности публикации свидетельства о рождении футболиста. В документе указана, что он родился в 2000 году, а не в 2004-м. Таким образом, форварду может быть не 18, а 22 года.

В нынешнем сезоне Мукоко провел за “Боруссию” 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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