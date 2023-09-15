Появились новые детали скандала с допинг-тестом Погба

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба мог избежать положительной пробы на допинг. Он бы не принял запрещенные вещества, если бы прочитал инструкцию к американскому препарату, который он принимал.

Согласно информации издания La Gazzetta dello Sport, в инструкции к препарату четко прописаны все риски связанные с допингом при использовании данного вещества.

Напомним, что француз сдал положительный допинг-тест после матча первого тура итальянской Серии А с "Удинезе".

В анализах Погбы специалисты заметили повышенный уровень тестостерона. Сразу после обвинений бывший игрок сборной Франции заявил, что использование допинга было неумышленным, и причиной его наличия в организме был прием пищевой добавки, которую ему прописал американский врач.

Если вину Погба докажут, то 30-летний полузащитник может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех лет.

В связи с громким скандалом “Ювентус” уже рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с французским футболистом. Была информация, что игроку уже не платят зарплату.