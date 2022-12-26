Появились новые детали перехода Роналду в клуб из Саудовской Аравии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал еще ближе к переходу в клуб из Саудовской Аравии “Аль-Наср”.

Как пишет источник, в клубе уже назначили дату медосмотра для игрока.

Кроме того, представители “Аль-Насра” забронировали жилье для футболиста и его представителей.

Арабский клуб надеется уладить детали сделки до начала нового года.

Теперь же дело осталось за Роналду, который окончательного ответа еще не дал.