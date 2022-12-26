Появились новые детали перехода Роналду в клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 12:00
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал еще ближе к переходу в клуб из Саудовской Аравии “Аль-Наср”.
Как пишет источник, в клубе уже назначили дату медосмотра для игрока.
Кроме того, представители “Аль-Насра” забронировали жилье для футболиста и его представителей.
Арабский клуб надеется уладить детали сделки до начала нового года.
Теперь же дело осталось за Роналду, который окончательного ответа еще не дал.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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