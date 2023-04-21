Появились интересные детали ухода Тухеля из "Челси"

СМИ узнали одну из причин увольнения Томаса Тухеля из “Челси”.

По данным источника, поражение от загребского “Динамо” в Лиге чемпионов могло и не быть причиной увольнения.

Уточняется, что за три дня до матча с “Вест Хэмом” (3 сентября) наставник “синих” Тухель не разрешил владельцу клуба Тодду Боули зайти в раздевалку команды во время перерыва на матче.

Совладелец клуба хотел привести группу людей, включая детей, на экскурсию, но Тухель отказал ему.