Появились детали перехода Роналду в клуб из Саудовской Аравии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время станет игроком клуба “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.

Контракт футболиста будет рассчитан до 2025 года, а официальное предложение ему собираются сделать до конца дня.

Как пишет Marca, португальцу могут предложить соглашение сроком до 2030 года. При таком раскладе спустя 2,5 года игры за клуб Роналду будет выполнять роль посла совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

Ожидается, что за 2,5 года игрового контракта он заработает 200 миллионов евро.