Появились детали контракта Месси с клубом из США

Новичок “Интер Майами” Лионель Месси подписал контракт с американским клубом на три года.

В соглашении сторон прописана возможность игрока стать свободным агентом после первых двух сезонов. Также в нем предусмотрено вероятное продление контракта до 2026 года, при условии согласия обеих сторон.

Ожидается, что контракт будет заключен 1 июля.

Напомним, что в начале июня Месси покинул ПСЖ качестве свободного агента.