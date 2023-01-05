Появилась еще одна проблема для дебюта Роналду за "Аль-Наср"

Дебют португальского новичка “Аль-Наср" Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии может быть отложен из-за еще одной проблемы, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, саудовский клуб пока что не может заявить португальца на матчи национального чемпионата из-за лимита на иностранных футболистов. Каждый клуб может заявить только восемь легионеров, а Роналду является девятым. Таким образом, “Аль-Наср” придется расстаться с кем-то из иностранцев.

В настоящее время за “Аль-Наср” играют вратарь Давид Оспина, защитники Гислен Конан и Альваро Гонсалес, полузащитники Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес и Талиска, а также нападающий Венсан Абубакар.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду не может играть за “Аль-Наср” до тех пор, пока не отбудет двухматчевую дисквалификацию, наложенную на него в чемпионате Англии.

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