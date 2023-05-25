Поттера после увольнения из "Челси" зовут во Францию

Компания Ineos, владеющая французской командой “Ницца”, выбрала Грэма Поттера в качестве приоритетного кандидата на должность главного тренера команды.

Как пишет L'Equipe, обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, и контакты уже были установлены.

Отметим, что “Ницца” в настоящее время занимает девятое место в чемпионате Франции.

Поттер по ходу сезона возглавил “Челси”, но с треском был уволен из лондонского клуба.