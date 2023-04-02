Поттера могут уволить из "Челси", названо имя кандидата на замену

После поражения "Челси" от "Астон Виллы" в матче 29-го тура АПЛ со счетом 0:2 тучи вокруг наставника “синих” Грэма Поттера начали сгущаться.

В сети появились слухи о том, что он может быть уволен с поста главного тренера команды.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, он будет уволен, если команда не сможет пройти мадридский "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

На его место может быть назначен Юлиан Нагельсманн, бывший тренер мюнхенской "Баварии".

Игры “Челси” и “Реала” состоятся 12 и 18 апреля, сначала в Мадриде, а затем в Лондоне.