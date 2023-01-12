Поттер провел серьезную беседу с лидерами "Челси" в раздевалке

Наставник “Челси” Грэм Поттер поговорил с лидерами команды о текущем положении команды.

Как известно, “синие” идут на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

"Опытные игроки команды проявили свои человеческие качества. Они готовы взять на себя ответственность. Они хотят совершенствоваться, хотят постоянно ыть впереди. Нам во многом повезло.

Сейчас у нас трудный момент, и это проблемы, которые затрагивают и игроков. Несмотря на то, что им платят, я могу сказать, что они - не роботы. На них всё ещё влияют результаты и переходный этап в клубе, но я доволен каждым из них", - сказал наставник.