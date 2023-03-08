Поттер повторил уникальное достижение Бобби Робсона

Наставник “Челси” Грэм Поттер стал вторым английским тренером, которому удалось выиграть пять матчей Лиги чемпионов за сезон.

До этого аналогичная отметка покорялась лишь Бобби Робсону с “Ньюкаслом” в сезоне-2002/2003.

Вчера в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы обыграли “Боруссию” со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал.

Также под руководством Поттера “синие” обыгрывали “Милан” (3:0, 2:0), “Зальцбург” (2:1) и “Динамо” Загреб (2:1).