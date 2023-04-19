Поттер после ухода из "Челси" может возглавить другой клуб из Лондона

Главным тренером "Вест Хэма" может стать Грэм Поттер, сообщает Daily Mail.

Будущее нынешнего тренера команды Дэвида Мойеса под вопросом, поэтому клуб рассматривает Поттера в качестве нового наставника.

Как пишет источник, при этом некоторые члены руководства “молотобойцев” сомневаются в его заинтересованности в переходе в их команду.

Ранее "Вест Хэм" рассматривал кандидатуры Нуну Эшпириту Санту и Маурисио Почеттино.

После 31-го тура лондонцы занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.