Поттер после ухода из "Челси" может возглавить другой клуб из Лондона
Новости футбола Сегодня, 04:54
Фото: твиттер Челси
Главным тренером "Вест Хэма" может стать Грэм Поттер, сообщает Daily Mail.
Будущее нынешнего тренера команды Дэвида Мойеса под вопросом, поэтому клуб рассматривает Поттера в качестве нового наставника.
Как пишет источник, при этом некоторые члены руководства “молотобойцев” сомневаются в его заинтересованности в переходе в их команду.
Ранее "Вест Хэм" рассматривал кандидатуры Нуну Эшпириту Санту и Маурисио Почеттино.
После 31-го тура лондонцы занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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